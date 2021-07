Sky - Rinnovo Insigne, la forbice tra domanda e offerta è ampia

Nel corso dell'approfondimento sul calciomercato di Sky Sport, Fabrizio Romano, giornalista di Sky, ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne: "De Laurentiis è stato chiaro, bisogna abbassare il monte ingaggi del Napoli. Il rinnovo di Insigne non è un discorso chiarito, ma non c’è la chiusura da parte del Napoli. La forbice tra domanda e offerta è ampia, il presidente ha detto chiaramente che deve essere Insigne a capire davvero se vuole restare in azzurro. Nel giro delle prossime due settimane si dovrebbe aprire il dialogo tra le parti".