Sky - Rinnovo Insigne, offerta importante la settima scorsa: previsto nuovo incontro

Ai microfoni di Sky Sport24 il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ha riferito le ultime sul rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: "Una settimana fa il Napoli ha fatto una vera offerta per il rinnovo di Insigne. Si tratta di una proposta importante, in linea con lo stipendio attuale. Ci sarà un nuovo incontro con l'agente Pisacane forse a Roma tra 15-20 giorni. Non penso sia una questione di soldi, ma di rapporti".