Sky - Rinnovo Insigne, presto incontro con gli agenti: non si accetteranno offerte al ribasso

La questione rinnovo di Lorenzo Insigne continua a far parlare e discutere. Al capitano del Napoli resta ancora un anno di contratto con la maglia azzurra. Finora nessun contatto tra la società e il giocatore per il rinnovo, ma, stando a quanto riferito da Sky Sport, presto ci sarà un incontro tra la società azzurra e l’entourage del giocatore. Dopo un Europeo da protagonista e la conquista del titolo, Insigne non accetterà un’offerta al ribasso rispetto all’attuale ingaggio percepito. Come sappiamo, il Napoli ha la necessità di abbassare il monte ingaggi, ma allo stesso tempo, la società di De Laurentiis vuole trattenere Insigne in azzurro.