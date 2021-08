Sky - Rinnovo Insigne, primo approccio interlocutorio: ADL assente, i dettagli

La questione rinnovo di Lorenzo Insigne continua ad alimentare rumors e indiscrezioni. Il capitano del Napoli ha ancora un anno di contratto e, al momento, la situazione è ancora da definire. Il giornalista Sky Francesco Modugno, direttamente da Castel Di Sangro, ha fatto il punto della situazione ai microfoni dell'emittente satellitare: “Tutte le opzioni sul futuro di Lorenzo sono ancora aperte. Nel concreto, nell'incontro di oggi in cui era presente anche Pisacane, per definire la cessione di Contini al Crotone, non si sono fatte le cifre. Non si sono espresse le volontà, anche se si è ribadita la stima e la voglia di trovare una soluzione. È un incontro finito un po’ così, tutto è rimasto sospeso. Dunque tutte le possibilità sono aperte. Il presidente De Laurentiis non ritiene ancora di dover scendere in campo, lasciando oggi pomeriggio la questione a Chiavelli, Giuntoli, ed Edoardo De Laurentiis. La chiacchierata è stato un primo approccio interlocutorio, una fumata grigia, perché poi gli umori cominciano ad essere pesanti”.