Sky - Rinnovo Insigne, spunta la data del possibile incontro con ADL

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è un tema scottante in casa partenopea. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza tra un anno e il suo futuro non è ancora definito. Insigne è attualmente in vacanza dopo aver disputato e vinto l’Europeo con l’Italia. L’attaccante del Napoli tornerà a disposizione per il ritiro a Castel di Sangro. La redazione di Sky Sport fa sapere che il possibile incontro con il presidente De Laurentiis per quanto concerne il rinnovo di contratto potrebbe avvenire il 5 agosto.