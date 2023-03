Sky - Rinnovo Kim, il Napoli cerca di eliminare o aumentare la clausola: i dettagli

"La clausola va dai 50-55 milioni a salire, dovrebbe arrivare a 70 milioni".

Nel corso di 'Campo Aperto' su Sky Sport 24, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione contrattuale di Kim Minjae: "Il rinnovo più impellente per il Napoli, per le caratteristiche del contratto firmato l'anno scorso, è quello di Kim. Mentre per Kvara non ci sono clausole rescissorie, in quello di Kim c'è una clausola che ha due step. Una da 50 milioni per un club non top e una da 70 milioni per un club top. Queste cifre per un difensore, che Spalletti ritiene il migliore del mondo, sono briciole per le squadre di Premier. Quindi se il Napoli riesce a fare un nuovo contratto e ad eliminare o aumentare questa clausola, elimina possibili problematiche".