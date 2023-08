Sky - Rinnovo Mario Rui, trattativa (per ora) interrotta: non si esclude l’addio, i dettagli

Su Mario Rui si era mossa la Lazio e anche l’Al Nassr in Arabia.



Sembrava fatta per il rinnovo di Mario Rui e invece, racconta Sky Sport, la trattativa si è interrotta dopo l’incontro del suo agente Mario Giuffredi con il presidente De Laurentiis. Le parti sono distanti e non è esclusa una partenza in caso di opzioni interessanti sul mercato sia per il giocatore che per la società. Il terzino portoghese, ricordiamo, ha il contratto in scadenza nel 2025. Su Mario Rui si era mossa la Lazio e anche l’Al Nassr in Arabia.

