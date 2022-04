Sky - Rinnovo Mertens, ora c'è gran fiducia: Dries ha gradito la visita di ADL

Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha fatto visita a Dries Mertens a Palazzo Donn'Anna, in quel di Posillipo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha fatto visita a Dries Mertens a Palazzo Donn'Anna, in quel di Posillipo. I due sono stati insieme in terrazza, con Capri e il Golfo di Napoli sullo sfondo, e hanno chiacchierato del momento e della questione rinnovo. L'attaccante belga ha gradito molto anche a livello umano il gesto del presidente azzurro e - riferisce Sky Sport - adesso c'è grande fiducia per il prolunganento. Napoli-Mertens, ancora insieme.