Sky - Rinnovo Osimhen in stand-by: sono cambiate alcune condizioni

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare del rinnovo di Osimhen: ”Si è bloccato un po’ tutto. Ci sono stati vari incontri, sembrava ormai questione di pochi dettagli poi evidentemente sono cambiate alcune condizioni o comunque non è stato trovato l’accordo definitivo. Siamo ora in una fase di stand-by, le parti non stanno più parlando di questo argomento, che invece dovrebbe essere trattato dal Napoli.

Il Tik Tok del Napoli è stato sicuramente un incidente, un errore non voluto. Non credo che il mancato rinnovo sia collegato, sul campo Osimhen è stato un grande professionista”.