Sky - Rinnovo Osimhen, non c'è doppia clausola: ecco l'accordo definitivo

L'ultimo aggiornamento di Sky Sport riferisce che manca solo la firma, che dovrebbe arrivare in settimana, ma quest'oggi sono stati definiti tutti i dettagli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' ormai fatta per il rinnovo di Victor Osimhen. L'ultimo aggiornamento di Sky Sport riferisce che manca solo la firma, che dovrebbe arrivare in settimana, ma quest'oggi sono stati definiti tutti i dettagli. La nuova scadenza sarà il 2026, dunque un anno in più rispetto a quella attuale, ed all'attaccantre andrà un ingaggio superiore ai 10mln di euro netti a stagione.

Sky fa chiarezza anche sulla clausola rescissoria: "Non ci sarà una clausola doppia, una per l'Europa e una per l'Arabia Saudita, ma una sola, che il primo anno non sarà valida per l'Italia. L'importo di tale clausola sarà pari a circa 150 milioni. In questo modo De Laurentiis ha ottenuto quello che voleva, cioè tenere il giocatore a Napoli almeno per un altro anno".