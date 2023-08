Sky - Rinnovo Osimhen si farà. Difensore, il Napoli non farà altri acquisti

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte parlando anche del ritardo nell'annuncio del rinnovo di Osimhen.

Quando arriverà il rinnovo di Osimhen?"Finché non si firma, è giusto avere un po' di apprensione. Tra ciò che ci hanno detto e ci che abbiamo raccolto, però, non sembrano esserci grossi sono dubbi sul fatto che l'accordo per il rinnovo ci sarà. Fino a quando non si firma, comunque, si cerca di mettere pressione per accelerare determinati passi. Simakan del Lipsia possibile nuovo acquisto per la difesa? Lo stava cercando il Milan l'anno scorso, ha grande prospettiva, ma non ne abbiamo mai sentito parlare di lui per il Napoli. A noi risulta che il Napoli non comprerà un nuovo difensore in questa sessione di mercato”.