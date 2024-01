Sky - Rinnovo Politano faticoso: l’Al Shabab resta in agguato

L’interesse dell’Al Shabab nei confronti di Matteo Politano resta vivo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’interesse dell’Al Shabab nei confronti di Matteo Politano resta vivo. Il club arabo è in pressing e ha offerto 12 milioni di euro al Napoli per il cartellino mentre per il giocatore un contratto triennale a sette milioni all'anno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, timane comunque viva l'opzione rinnovo, ma al momento appare faticoso.