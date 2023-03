TuttoNapoli.net

Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte: "L'opzione di Spalletti, per quello che mi risulta, non è stata ancora utilizzata. Credo che ora il Napoli si concentrerà sul campo poi se le cose andranno come devono andare ci sarà tempo per parlare di rinnovi e prolungamenti".