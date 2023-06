Sky - Rinnovo Zielinski, cauto ottimismo: è disposto a trovare un accordo col Napoli

Piotr Zieliński ha un solo anno di contratto, per cui in questa sessione di mercato il Napoli è di fronte ad un bivio

Piotr Zieliński ha un solo anno di contratto, per cui in questa sessione di mercato il Napoli è di fronte ad un bivio: rinnovo o cessione per non perderlo a zero. Il centrocampista polacco, secondo quanto riportato da Sky Sport, è disposto a trovare un punto di equilibrio e un accordo con il Napoli per il rinnovo.