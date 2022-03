Sky - Riscatto Anguissa, la richiesta del Napoli al Fulham: le ultime

Sempre vivo in casa Napoli il tema riscatto di Frank Zambo Anguissa, centrocampista in prestito dal Fulham.

Sempre vivo in casa Napoli il tema riscatto di Frank Zambo Anguissa, centrocampista in prestito dal Fulham. Come riportato dal giornalista Sky Fabrizio Romano nel suo podcast “Here We Go”, il Napoli è pronto a trattare con il club inglese. La società azzurra vorrebbe cambiare le tempistiche per il pagamento e cercare di abbassare la cifra per il riscatto. I prossimi mesi saranno fondamentali per la buona riuscita dell’operazione, in ogni caso l’intenzione del Napoli resta quella di riscattare il camerunense.