Sky - Ritorno di fiamma per Maksimovic: può tornare a cifre diverse, le ultime

Si muove il mercato del Napoli. In uscita, la prossima settimana è attesa un’offerta del Galatasaray per Mario Rui. Il terzino è in uscita dal Napoli e il club turco potrebbe offrire circa 5-6 milioni di euro per lui. Per quanto riguarda gli ingressi, la novità riguarda Nikola Maksimovic. Il serbo, ha lasciato il Napoli a parametro zero, ma in queste ultime ore c’è un ritorno di fiamma. Si potrebbe intavolare una trattativa, a condizioni economiche diverse rispetto a mesi fa, per far tornare nuovamente in azzurro il centrale serbo. A riferirlo ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’, è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.