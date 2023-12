Sky - Rivoluzione a centrocampo: Elmas al Lipsia, Demme fuori dal progetto e Zielinski a scadenza

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha parlato così del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha parlato così del Napoli: “A Napoli oltre alle questioni del rinnovo contrattuale di Osimhen (che dovrebbe essere in dirittura di arrivo, come già detto) si apre anche il fronte Elmas, per il quale c’è il forte interesse del Lipsia che avrebbe già effettuato un’offerta. Con Demme fuori dal progetto e Zielinski praticamente senza contratto si prospetta una mezza rivoluzione in mezzo al campo”.