Sky - Roma, accordo col Chelsea per Abraham ma serve il sì del giocatore: i dettagli

La Roma è in cerca del sostituto di Dzeko, diretto ormai all'Inter per prendere il posto di Lukaku, ed i giallorossi oggi hanno mosso passi importanti. Il club della capitale ha definito col Chelsea l'accordo per Tammy Abraham: secondo Sky Sport le due società hanno raggiunto un accordo economico, vantaggioso per il bilancio dei giallorossi: 5 milioni subito, i restanti 35/40 nelle stagioni successive ma resta da stabilire la formula dell’acquisto, se in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo.

L'ATTESA - Ora la palla passa al giocatore, che deve scogliere le proprie riserve. I contatti con l'Atalanta si sono interrotti e negli ultimi giorni s'è fatto avanti l'Arsenal, che sarebbe gradito al giocatore, ma i Gunners devono prima cedere uno dei propri attaccanti ed il Chelsea preferirebbe però cederlo all'estero e quindi alla Roma che aspetterà qualche giorno il sì del giocatore, non andando oltre giovedì-venerdì.