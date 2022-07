Sky - Roma, Dybala non parte con la squadra: ancora dettagli da sistemare

Paulo Dybala non ha ancora firmato il proprio contratto con la Roma.

Paulo Dybala non ha ancora firmato il proprio contratto con la Roma. Il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, riferisce sul proprio sito che l'entourage dell'argentino e la società giallorossa stanno ancora definendo gli ultimi dettagli dell'accordo per l'ingaggio dell'ex Juve. Per questo motivo Dybala non è partito con il resto della squadra per l'amichevole contro lo Sporting Lisbona, in programma questa sera. Se nel corso della serata dovessero essere definiti gli ultimi dettagli con l'ufficialità dell'operazione l'argentino potrebbe raggiungere i nuovi compagni allo Stadio Algarve di Faro.