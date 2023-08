Sky - Roma, fissata deadline per Zapata: nessuna trattativa in corso per Lukaku

La Roma continua la ricerca di un centravanti da regalare a José Mourinho in questi ultimi giorni di mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma continua la ricerca di un centravanti da regalare a José Mourinho in questi ultimi giorni di mercato. I giallorossi sono concentrati in questo momento su Duvan Zapata dell'Atalanta e non ci sono trattative in corso per Romelu Lukaku. Anche oggi non c'è stata l'intesa per portare l'ex Napoli alla Roma. I giallorossi hanno fatto sapere che tratteranno ancora per altre 48 ore, se non si troverà l'accordo definitivo entro questa deadline la viveranni su un altro attaccante. A riferirlo è Sky Sport.