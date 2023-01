Sky - Roma furiosa con Zaniolo: potrebbe prendere seri provvedimenti disciplinari

Dopo l'incontro il rifiuto di Nicolò Zaniolo al Bournemouth, è scontro totale tra la Roma e il trequartista.

Non accettando l'unica offerta arrivata alla Roma, Zaniolo sta bloccando il mercato in entrata del club capitolino. Il club giallorosso si è sentito tradito dopo che aveva cercato di trovare una soluzione, cercando anche di andare incontro alle esigenze di Zaniolo, desideroso di andar via. A riportarlo è Sky Sport.