Sky - Roma-Milik, Fienga punta i piedi: eccessiva la richiesta del Napoli, la situazione

La Roma continua a guardare Arek Milik come possibile sostituito di Dzeko qualora il bosniaco dovesse lasciare la capitale. Se all'inizio si poteva ipotizzare una maxi operazione con anche Cengiz Under (obiettivo del Napoli) nella trattativa, al momento il turco non rientra più e dunque il Napoli chiede solo cash, per la precisione 35 mln di euro. Angelo Mangiate, giornalista di Sky Sport, vicino alle vicende di casa Roma, ha spiegato come Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, non abbia alcuna intenzione di dare al Napoli un euro in più rispetto a quanto i giallorossi ricaveranno dalla cessione di Dzeko. Ed ecco che la valutazione di Milik viene ritenuta dal club capitolino troppo alta.