Sky - Roma, preso un pupillo di Mourinho: a zero c’è il 34enne Matic

Dopo un anno di corteggiamento ci siamo: la Roma ha preso Nemanja Matic. Come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i giallorossi hanno infatti chiuso l'accordo che porterà il centrocampista serbo alla corte di Mourinho a parametro zero. L'ormai ex Manchester Unitd firmerà un contratto di un anno con opzione per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Colpo fortemente voluto dal tecnico portoghese, che ha già allenato Matic proprio in Inghilterra con le maglie dei Red Devils e del Chelsea.