Sky - Roma, Tiago Pinto a Londra: colloqui per Scamacca e non solo

L'uomo mercato portoghese, spiega Sky Sport, ha in programma un incontro per capire la situazione legata a Gianluca Scamacca.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Piero Ausilio. Nella serata di oggi è atteso a Londra anche Tiago Pinto, gm della Roma. L'uomo mercato portoghese, spiega Sky Sport, ha in programma un incontro per capire la situazione legata a Gianluca Scamacca, con l'attaccante che avrebbe già dato il proprio benestare all'addio al West Ham dopo una sola stagione a Londra. Parallelamente però Tiago Pinto proverà anche a smuovere le uscite che la Roma deve chiudere entro il 30 giugno: fra queste c'è anche Justin Kluivert che è ad un passo dal Bournemouth.