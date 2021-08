Sky - Romero andrà al Tottenham: Demiral a un passo dall'Atalanta, le cifre

Cristian Romero al Tottenham, trattativa alle battute finali. Il trasferimento dell’argentino in Inghilterra sblocca di fatto il passaggio di Demiral all’Atalanta. Il Tottenham ha presentato un’offerta da 55 milioni di euro bonus compresi per assicurarsi Romero, che firmerà un contratto di 5 anni con gli Spurs. Sky Sport riferisce che l'accordo è ai dettagli tra Atalanta e Juventus per il turco. Operazione complessiva, tra prestito oneroso e riscatto, da poco meno di 30 milioni di euro. L’Atalanta, con Demiral ad un passo, è pronta a dare il via libera alla cessione di Romero.