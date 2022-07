Sky - Ronaldo in vendita: Mendes ha contattato anche il Napoli, la situazione

Cristiano Ronaldo resta ancora lontano dal ritiro del Manchester United. Anche oggi CR7 non si è presentato agli ordini del tecnico

Cristiano Ronaldo resta ancora lontano dal ritiro del Manchester United. Anche oggi CR7 non si è presentato agli ordini del tecnico Erik Ten Hag, mettendo in una situazione scomoda il club, che secondo Sky Sports UK si è rassegnato all'idea di cedere il portoghese. Lo United, dunque, è ora disposto ad ascoltare eventuali offerte per cedere l'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, con l'agente Jorge Mendes che sta lavorando da giorni come intermediario, per sondare il terreno con diversi top club europei potenzialmente interessati a CR7. Tra questi c'è il Chelsea, che sta dialogando anche con il PSG per Neymar ma che al momento è concentrato sull'ingaggio di Sterling e su Raphinha del Leeds, mentre Bayern Monaco, Napoli e Barcellona, nonostante i contatti con Mendes, non sembrano essersi scaldati. Resta dunque un grosso punto interrogativo sul futuro di Cristiano Ronaldo, la cui prossima squadra è ancora un rebus.