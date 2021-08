Sky - Ronaldo-Juventus, è finita! Il portoghese ha già svuotato l'armadietto

L'avventura di Cristiano Ronaldo con la Juventus è arrivata ai titoli di coda: dopo tre stagioni CR7 è pronto a lasciare il club bianconero che ha ormai preso coscienza della volontà del giocatore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Ronaldo avrebbe già svuotato il suo armadietto alla Continassa, segno di un addio imminente.

A questo punto le parti, anche dopo l'incontro di oggi tra Jorge Mendes (tornato in Portogallo in serata dopo una tappa a Parigi) e la Juventus, stanno cercando la soluzione migliore. La Juventus ha ribadito che non vuole lasciar partire Ronaldo a zero, valutandolo 25 milioni di euro. L'unica via percorribile resta quella del Manchester City e si attende che venga formalizzata un'offerta.