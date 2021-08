Sky - Ronaldo, Mendes flirta col City: la cessione resta difficile

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: “Nessun tipo di segnale da parte della Juventus per CR7 al Psg, anche se Mbappé dovesse andare al Real Madrid. La prima offerta del Real da 160mln è stata respinta dai transalpini. L’unico contatto che Mendes ha per Ronaldo è col Manchester City, ma la Juve non lascia libero Ronaldo solo per non avere più il peso dell’ingaggio. Il club bianconero per il portoghese vuole 25-30mln di euro e gli inglesi non hanno intenzione di pagare quella cifra. Inoltre per l’operazione dovrebbe partire Sterling, per l'inglese, però, non ci sono offerte soddisfacenti. La Juve come contropartita vorrebbe solo Gabriel Jesus, ma Guardiola non vuole far partire il brasiliano”.