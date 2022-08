Sky - Ronaldo-Napoli, solo una suggestione: eventuale trattativa legata a due condizioni

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions e Jorge Mendes sta lavorando per questo. Il sentimento potrebbe portarlo in Portogallo, nelle ultime settimana ha bussato alla porte di Bayern Monaco e Milan. Poi c’è il Napoli: l’amico De Laurentiis ha ascoltato la proposta, valuta, riflette e fa i conti. Al momento è una suggestione più o meno forte. Dipende dagli umori, dal tweet dell’agente di Osimhen che ha detto che vuole restare a Napoli e ha smentito lo scambio con il portoghese.

Siamo in una fase in cui Jorge Mendes sta cercando di capire se si possono creare i presupposti per avviare la trattativa che è legata a due condizioni: lo United si dovrebbe accollare tutto o quasi lo stipendio del portoghese e poi arrivare a Napoli e offrire almeno 100 milioni per Osimhen”.