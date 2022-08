Sky - Ronaldo-Osimhen, ADL ci sta pensando: si attende offerta dal Man United

Aurelio De Laurentiis sta facendo le sue valutazioni sulla proposta di Jorge Mendes: prendere Cristiano Ronaldo in prestito e dar via Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio De Laurentiis sta facendo le sue valutazioni sulla proposta di Jorge Mendes: prendere Cristiano Ronaldo in prestito e dar via Victor Osimhen al Manchester United. Servirebbero però una serie di incastri e i Red Devils dovrebbero offrire almeno 100 milioni per l'attaccante nigeriano, oltre a contribuire in maniera importante all'ingaggio di CR7. Osimhen, tra l'altro, è un tifoso del Manchester United, da piccolo giocare lì era il suo sogno, per cui vedrebbe di buon occhio la destinazione. A riferirlo è Sky Sport.