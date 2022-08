Sky - Ronaldo-Osimhen, Napoli in attesa: Mendes può portare offerta concreta

Cristiano Ronaldo al Napoli, Victor Osimhen al Manchester United? Le quotazioni sono in ribasso, ma l'affare è ancora in piedi.

Cristiano Ronaldo al Napoli, Victor Osimhen al Manchester United? Le quotazioni sono in ribasso, ma l'affare è ancora in piedi. Le ultime arrivano dal sito dell'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Sono infatti ore d'attesa per capire se Jorge Mendes, agente del fuoriclasse portoghese, porterà un'offerta concreta per concretizzare il ritorno di Ronaldo in Italia ed il trasferimento di Osimhen al Manchester United".