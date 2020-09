Sky - Salernitana, arrivano Tutino e Palmiero dal Napoli e Kuspisz dal Bari

Salernitana attivissima sul mercato in entrata. Come riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito, la società granata avrebbe messo a segno un triplo colpo. Infatti sono in arrivo dal Napoli Gennaro Tutino, a titolo definitivo e Luca Palmiero, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Dal Bari invece arriva Tomasz Kupisz a titolo definitivo.