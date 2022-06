Sky - Salernitana, Joao Pedro a un passo. Ederson vicino all'Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Joao Pedro si avvicina alla Salernitana. Nella giornata di oggi c'è stato infatti un incontro tra il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis e Stefano Capozzucca, dirigente del Cagliari, con i club che sono a un passo dall'accordo. Adesso i campani dovranno trovare quello con il giocatore, ma al momento sono avanti a tutta la concorrenza per accaparrarsi l'italobrasiliano.

In uscita: Ederson è a un passo dall'Atalanta. Il club nerazzurro è vicino a raggiungere l'accordo per il centrocampista brasiliano per il quale dovrebbe versare 15 milioni di euro più alcune contropartite tecniche, tra cui anche Lovato. A riportarlo è Sky Sport.