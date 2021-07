Sky - Salernitana, Kastanos e l'ex Napoli Grassi idee per il centrocampo

Dopo aver ufficializzato l’arrivo del centrocampista svincolato Obi, la Salernitana continua a lavorare sul mercato. Le ultime due idee del club granata sono l'ex Napoli Alberto Grassi e Grigoris Kastanos. Grassi, nell'ultima stagione al Parma, potrebbe cambiare aria dopo la retrocessione in Serie B dei ducali. Kastonos, invece, non rientra nei piani della Juventus U23, i bianconeri cercano una sistamazione per il centrocampista di prestito in B col Frosinone di Nesta. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.