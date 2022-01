Sky - Salernitana, non solo Sepe: piace un altro ex Napoli

Walter Sabatini è scatenato sul mercato e cerca i giusti profili per rinforzare la Salernitana. Il club granata sta aspettando di chiudere per Luigi Sepe dal Parma. L'affare con l'ex portiere del Napoli è vicinissimo alla definizione. Nel mirino del ds granata c'è anche Nikola Maksimovic, arrivato in estate al Genoa da svincolato dal Napoli. Il serbo però prima di accettare eventuali offerte da altre squadre, vuole sapere chi sarà il nuovo allenatore dei rossoblù e solo quel punto prenderà una decisione. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.