Sky - Salernitana, primi contatti per Eder: l'ex Inter vuole tornare in Italia

La Salernitana ha avviato i primi contatti con Eder per provare a riportare l'ex Inter in Italia. Secondo l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, i rapporti tra il ds granata Sabatini ed Eder sono buoni e questo potrebbe aiutare per la trattativa. Inoltre l'italo-brasiliano tornerebbe volentieri in Italia. Eder, attualmente al San Paolo in Brasile, dopo l'esperienza cinese allo Jiangsu Suning sarebbe anche disposto a liberarsi.