Sky - Salernitana, riscattato Bohinen: il Napoli aveva fatto un'offerta

Due conferme importanti per la prossima Salernitana: il presidente Iervolino ha finalmente risolto la grana relativa a Lassana Coulibaly, vicino al rinnovo fino al 2026 e completato anche il riscatto di Emil Bohinen per 3.5mln dal Cska Mosca. Nononstante siano arrivate le offerte di Inter, Napoli, Sassuolo e Bologna, il ragazzo ha deciso di rimanere alla Salernitana, avvalendosi di una particolare clausola. Nell'accordo stipulato a gennaio era infatti presente l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma il giocatore aveva l'ultima parola e nelle ultime ore ha accettato la proposta del club granata.

In uscita ci sono Djuric e Ederson. Il brasiliano piace molto all'Atalanta e all'Inter, presto potrebbero apririsi le porte per una cessione al club bergamasco. Tra l'attaccante e la Salernitana al momento c'è distanza tra le due parti: il club offre 500 mila euro, mentre Djuric ne vorrebbe 800 mila per i prossimi tre anni. A riferirlo Sky Sport.