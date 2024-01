Sky - Salernitana scatenata: è in pole position per Zanoli e chiude Palomino

La Salernitana ha raggiunto l’accordo economico con Palomino, domani si continuerà a trattare con l’Atalanta per cercare di chiudere.





In arrivo anche Pierozzi dalla Fiorentina, ma non sarà l’unico esterno perché il club di Iervolino è in pole position per Zanoli del Napoli, che non andrà più al Genoa. La Salernitana ha chiesto anche Brekalo alla Fiorentina, che partirà solo se alla corte di Italiano arriverà un altro esterno. A riferirlo è Sky Sport.