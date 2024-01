Sky - Samardzic a oltranza: prima diritti e sponsor, poi si parlerà di stipendio

Fatta per Mazzocchi, continuano i contatti per Samardzic, il colpo che De Laurentiis ha in testa

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Fatta per Mazzocchi, continuano i contatti per Samardzic, il colpo che De Laurentiis ha in testa. Tra le parti va sistemato il discorso relativo ai diritti di immagine e agli sponsor. In un secondo momento, andranno limati i dettagli legati al cartellino e all’ingaggio con l'Udinese. Si va avanti a trattare, con le parti che lavorano per avvicinarsi. Lo riporta la redazione di Sky Sport.