Sky - Samardzic vuole subito la Juve: ecco perché temporeggia col Napoli

Tutt'altro che chiusa la trattativa per il trasferimento di Samardzic al Napoli. Continua il pressing della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutt'altro che chiusa la trattativa per il trasferimento di Samardzic al Napoli. Continua il pressing della Juventus per avere a giugno il centrocampista dell'Udinese. L'operazione con il Napoli non è ancora chiusa e la Juventus è pienamente in corsa per il giocatore.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio scrive sul proprio sito: "Sull'asse azzurro manca ancora un accordo definitivo tra Udinese e Napoli, nonché l'accordo totale con il giocatore, che con il suo entourage sta ancora valutando se accettare o meno. I bianconeri vorrebbero bloccarlo per giugno, ma stanno anche provando a capire come poterla fare subito se l'Udinese e il giocatore premono per il trasferimento in questa sessione di mercato.

È possibile dunque che fra i motivi della titubanza del centrocampista ci sia questa nuova insistenza della Juventus, che già in passato ci aveva provato. I bianconeri vorrebbero farlo per giugno, perché per il momento dovrebbe bastare l'arrivo di Tiago Djalo la settimana prossima".