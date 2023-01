Sky - Samp, fissate visite mediche e firma per Turk: si sblocca Contini al Napoli?

Arrivano ulteriori conferme sull'arrivo di Martin Turk alla Sampdoria.

Arrivano ulteriori conferme sull'arrivo di Martin Turk alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport il portiere classe 2003 svolgerà infatti le visite mediche nella giornata di giovedì con il club blucerchiato, per poi firmare il suo contratto che lo legherà ai liguri in prestito fino al termine della stagione, con l'estremo difensore che non resterà dunque al Parma dopo essere rientrato dal prestito alla Reggiana.