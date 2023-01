Sky - Samp, un rinforzo in difesa in vista del Napoli: é fatta per Nuytinck

Rinforzo in difesa per la Sampdoria di Stankovic: Bram Nuytinck sarà un nuovo giocatore blucerchiato.

Rinforzo in difesa per la Sampdoria di Stankovic: Bram Nuytinck sarà un nuovo giocatore blucerchiato. Il difensore classe 1990 arriva dall'Udinese per sostituire il partente Alex Ferrari, che andrà in prestito alla Cremonese. L'olandese è atteso nelle prossime ore a Genova, il suo trasferimento alla Samp è ormai definito. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.