Sky - Sarà Ostigard il 4° centrale: il norvegese è sempre più vicino al Napoli

Sarà con grandi probabilità Leo Ostigard il nuovo difensore del Napoli. Come riferito da Sky Sport Ostigard è sempre più vicino all’approdo all’ombra del Vesuvio. Il norvegese nelle intenzioni del club prenderà il posto di Axel Tuanzebe, andato via dopo i sei mesi di prestito in cui ha giocato pochissimo.