Sky - Sassuolo, Barardi rinnova. Se esce Raspadori pronto il sostituto

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi è pronto firmare il rinnovo di contratto col Sassuolo. Non solo Berardi, il club neroverde non si ferma e guarda al mercato in entrata. Se si dovesse concretizzarsi la cessione di Raspadori al Napoli, il profilo scelto per sostituire l'attaccante è quello di Laurienté. Sulla punta del Lorient, classe 1998, c'è anche l'interessamento del Torino. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.