Sky - Sassuolo, domani incontro per Pinamonti: la possibile chiusura sbloccherà Raspadori

La possibile chiusura per il classe 1999 sarà propedeutica per il passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo insiste per Andrea Pinamonti: è atteso per domani un incontro tra il club emiliano, l’Inter e gli agenti dell’attaccante per cercare di trovare l'intesa decisiva. Il Sassuolo dovrebbe avanzare per cercare l'intesa totale. La possibile chiusura per il classe 1999 sarà propedeutica per il passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli: le parti non sono mai state così vicine. A riferirlo è Sky Sport.