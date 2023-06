Sky - Scamacca, la Roma ha la priorità: il Milan spera

TuttoNapoli.net

Il futuro di Gianluca Scamacca è incerto: l'attaccante del West Ham vuole tornare alla Roma. Dopo il patto siglato con Thiago Pinto, il club giallorosso è la priorità dell'ex Sassuolo. Il desiderio del giocatore è quello di tornare nella squadra dove ha giocato solo da ragazzo e per cui tifa. Scamacca, però non chiude le porte al Milan. Finché la Roma non troverà l'accordo col West Ham ci saranno ancora margini per il club rossonero, che anche se non rappresenta la priorità sarebbe comunque una destinazione gradita per l'attaccante. A riferirlo è Sky Sport.