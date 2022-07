Sky - Se il Napoli non chiama, Mertens può tornare in patria: ecco dove

Dries Mertens ha una priorità: rinnovare il contratto con il Napoli. Se non dovesse farcela, se il club azzurro non dovesse chiamare più, c'è l'Anversa

Dries Mertens ha una priorità: rinnovare il contratto con il Napoli. Se non dovesse farcela, se il club azzurro non dovesse chiamare più, l'attaccante belga potrebbe però tornare in patria, all'Anversa, il club che più di tutti si è mosso per lui. A riferirlo è Sky Sport.