Sky - Seguito dal Napoli, su Broja piomba il West Ham: trattativa con il Chelsea, le cifre

Il West Ham ha messo nel mirino Armando Broja, attaccante del Chelsea che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Southampton

Il West Ham ha messo nel mirino Armando Broja, attaccante del Chelsea che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Southampton (segnando 9 gol in 38 partite). A riferirlo è Sky Sport secondo cui il centravanti, seguito anche dal Napoli, è diventato il primo obiettivo degli Hammers. Trattativa in corso con il Chelsea sulla base di 25/30 milioni di sterline.