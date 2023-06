Sky - Sempre più Bayern per Kim. Incontro ADL-Ag. Osimhen: domani le possibili novità

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del Napoli.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del Napoli: “Sempre più Bayern Monaco per Kim. Domani capiremo se l’agente di Osimhen avrà avuto l’incontro con De Laurentiis per il rinnovo o per fissare un prezzo per l’attaccante ”.