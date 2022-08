Sky - Sfuma un possibile sostituto di Fabian? Lo Celso vicino al Villarreal

Il Napoli rischia di perdere Fabian Ruiz, in direzione Parigi, ma non solo. Uno dei papabili sostituti dello spagnolo, Giovani Lo Celso, sembra essere vicino al trasferimento in Liga. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro sull'argentino li riferisce Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato Sky, su Twitter: "Il Villarreal è ancora fiducioso sull'accordo di Giovani Lo Celso. I colloqui proseguiranno la prossima settimana per raggiungere il pieno accordo con il Tottenham. L'argentino è sempre più vicino al Villarreal. Unai Emery vuole Lo Celso come priorità, ma serve un nuovo giro di colloqui".

Villarreal are still confident on Gio Lo Celso deal. Talks will continue next week to reach full agreement with Tottenham, it’s getting closer. 🚨🟡 #Villarreal



Unai Emery wants Gio as priority but new round of talks is needed. #THFC pic.twitter.com/TQ5ni2BKvH